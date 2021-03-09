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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الامتحانات مستمرة داخل جامعة القناة وسط الإجراءات الاحترازية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:52 م
الدكتور محمد شقيدف
الدكتور محمد شقيدف
الاسماعيلية :- محمود الكيلانى
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تفقد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة القناة اللجان الامتحانية بكليات التربية والآداب والطب البيطرى للاطمئنان على سير العملية الامتحانية والتأكد من التزام الجميع بالاجراءات الاحترازية التى أقرتها الجامعة طوال فترة الامتحانات وجاءت هذه الجولة برعاية الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة.

وقد بدأها الدكتور محمد شقيدف بتفقد كلية التربية ورافقها خلالها الدكتور مدحت صالح عميد الكلية حيث كان ١٢٣٧ طالب وطالبة من طلاب الفرقة الثالثة بجميع الشعب يؤدون الامتحانات بالفترة الصباحية
وتابع بعدها نائب رئيس الجامعة جولته وتفقد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ورافقه خلالها الدكتور عادل السعدنى عميد الكلية والتى كان يؤدى ٢٨٢٨ طالب وطالبة من طلاب الفرقة الثانية بجميع الشعب امتحاناتهم.

واختتم نائب رئيس الجامعة زيارته بكلية الطب البيطرى رافقه خلالها الدكتورة داليا منصور عميد الكلية والتى أدى ٤٧٤ طالب وطالبة بالفرق الثالثة والرابعة والخامسة امتحاناتهم صباح اليوم
شدد نائب رئيس الجامعة أثناء جولته على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل وخارج اللجان حفاظا على صحة الجميع داخل الجامعة.

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