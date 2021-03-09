الامتحانات مستمرة داخل جامعة القناة وسط الإجراءات الاحترازية

تفقد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة القناة اللجان الامتحانية بكليات التربية والآداب والطب البيطرى للاطمئنان على سير العملية الامتحانية والتأكد من التزام الجميع بالاجراءات الاحترازية التى أقرتها الجامعة طوال فترة الامتحانات وجاءت هذه الجولة برعاية الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة.وقد بدأها الدكتور محمد شقيدف بتفقد كلية التربية ورافقها خلالها الدكتور مدحت صالح عميد الكلية حيث كان ١٢٣٧ طالب وطالبة من طلاب الفرقة الثالثة بجميع الشعب يؤدون الامتحانات بالفترة الصباحيةوتابع بعدها نائب رئيس الجامعة جولته وتفقد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ورافقه خلالها الدكتور عادل السعدنى عميد الكلية والتى كان يؤدى ٢٨٢٨ طالب وطالبة من طلاب الفرقة الثانية بجميع الشعب امتحاناتهم.واختتم نائب رئيس الجامعة زيارته بكلية الطب البيطرى رافقه خلالها الدكتورة داليا منصور عميد الكلية والتى أدى ٤٧٤ طالب وطالبة بالفرق الثالثة والرابعة والخامسة امتحاناتهم صباح اليومشدد نائب رئيس الجامعة أثناء جولته على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل وخارج اللجان حفاظا على صحة الجميع داخل الجامعة.