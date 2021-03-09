نيابة الإسماعيلية تحبس عاطل 4 أيام لاتجاره في المخدرات

أمرت نيابة مركز الإسماعيلية بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة والاتجار فيها على نشاط واسع.بدأت الواقعة بتلقي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية معلومات تفيد تردد أحد الأشخاص على الإسماعيلية وترويجه لمخدر الهيروين عبر السيارات ربع نقل المحملة بالبضائع.وبتكثيف تحريات ضباط المكافحة بإشراف العميد مفيد فوزي، توصل الضباط إلى أن المتهم يستغل تحركه علي طريق الاسماعيلية الزقازيق الزراعي، ووجود مراقبين لتحركات الشرطة علي الطريق لإبلاغه بأي تحركات.وألقت حملة أمنية مكبرة القبض علي المتهم وبحوزته 15 كيلو هيروين خام، خلال تحركه علي طريق الإسماعيلية الزقازيق.وقالت المصادر إن معلومات وردت لضباط الإدارة أكدت أن المتهم استلم كمية كبيرة من المخدر بصدد توزيعها على صغار التجار في الاسماعيلية والمحافظات المجاورة.ونجح الضباط في رصد جميع تحركات المجني عليه، ومعرفة توقيت تحركه بالمواد المخدرة وتمكنت الحملة من ضبطه متلبسًا بالمواد المخدرة.