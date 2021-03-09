أمين «التعاون الخليجي» يؤكد دعم المجلس لجهود المجتمع الدولي في منع الجريمة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف مبارك الحجرف، دعم دول المجلس لجهود المجتمع الدولي في منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية.وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن ذلك جاء خلال مشاركة الحجرف عبر الاتصال المرئي، اليوم الثلاثاء، بمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي افتتح أعماله في مدينة كيوتو اليابانية.وقال إن إنشاء بعثة دائمة لدول مجلس التعاون لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا جاء ترجمةً لرؤية القيادة الخليجية وتأكيدها على أهمية الاستفادة من الخبرات والقدرات التي يوفرها المكتب في المجالات ذات الاهتمام فضلًا عن التعاون المستمر والقائم بين البعثة الدائمة والمكتب بمختلف أقسامه.وأشار الحجرف، فيما يتعلق بمنع الجريمة، إلى الفعالية التي نظمتها البعثة الدائمة بعنوان "مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال الفترة من 13 - 15 مارس 2017م وذلك بمقرها بهدف تسليط الضوء على الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب واستئصال مصادر تمويله من جرائم المخدرات وغسل الأموال والجريمة المنظمة والفساد وغيرها وإبراز إسهامات دول المجلس في هذا الشأن.وفيما يتعلق بقيام بعض المجموعات الإجرامية باستخدام أساليب تقنية حديثة لارتكاب جرائم أكثر تعقيدًا، أوضح الحجرف أن دول مجلس التعاون الخليجي طورت من قوانينها وتشريعاتها لتتواكب مع التطور السريع والهائل للتكنولوجيا إضافةً إلى تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية فيها لمنع مثل هذا الجرائم أو الحد من آثارها الخطيرة، مشددًا على دور الشباب وإسهامه في منع ومكافحة الجريمة عبر تسخير طاقاتهم واستغلال أوقاتهم على الوجه الأمثل.