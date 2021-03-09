القباج: نعمل على إطلاق محتوى ترفيهي تعليمي للشباب على منصات «التضامن»

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه جار إطلاق محتوى ترفيهي تعليمي للشباب على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، استثمارًا للتفاعل الكبير على منصة "مودة" وغيرها من المنصات، كما يستعد المشروع لتطوير محتوى المنصة بحيث تكون خدماتها متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، إلى جانب إطلاق تطبيق إلكتروني للهواتف الذكية يساعد المشروع على زيادة مساحة التواصل مع الفئة المستهدفة.وأضافت القباج، في تصريحات صحفية، أنه تمت مُشاركة 1.111 سيدة وفتاة في تدريبات مودة التفاعلية عبر الإنترنت، والتي تم تنفيذها للتأقلم مع جائحة كورونا، واحتلت الإناث نسبة 75% من زوّار منصة مودة الرقمية، حيث وصل عددهن إلى 3 ملايين مستفيدة.