نرمين الفقى تنتهي من تصوير 40٪ من أحداث دورها في «النمر»

تواصل النجمة نرمين الفقى تصوير دورها في المسلسل الدرامي الجديد «النمر» المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم، وهو من إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، حيث انتهت نرمين مؤخرًا من تصوير 40٪ من مشاهدها بالعمل.وتدور أحداث المسلسل حول شاب صعيدي قادم من الصعيد لمنطقة الصاغة بالقاهرة، ويتحول في النهاية لمطارد من قبل أهل الساحة بعد أن كان من رجال الصناعة ويصبح من أخطر اللصوص المطاردين، ويتم رصد مكافأة كبيرة لضبطه أو الإدلاء بمعلومات عنه وسط محاولاته للحفاظ على حبه للفنانة هنا الزاهد.المسلسل الجديد من تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل ومن إنتاج سينرجي، وهو من بطولة النجوم: محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، بيومي فؤاد، محمد رياض، ونخبة كبيرة من النجوم".