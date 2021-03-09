إحالة 3 عاطلين سرقوا شركة تجارية ومحاولة قتل حارسها للجنايات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بإحالة المتهمين بسرقة شركة تجارية والشروع في قتل حارسها بالقاهرة الجديدة لمحكمة الجنايات، ووجهت لهم الاتهام بسرقة محتويات شركة تجارية والشروع في قتل حارسها بقصد التربح والكسب غير المشروع.وذكر قرار الإحالة ان المتهمين "أ.ع"، "ن.ص"، "ع.ا"، عاطلين ومسجلين في قضايا سرقة واستعراض بلطجة، قاموا بسرقة محتويات شركة تجارية من أجهزة لاب توب وشاشات تلفزيونية، وخزانة بها مبلغ 32 ألف جنيه وأوراق وشيكات مالية خاصة بالشركة.و أقر المتهمون بتعديهم على حارس الشركة بآلة حادة مما أسفر عن إصابته بكسر حاد في الجمجمة.وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع، من صاحب شركة يفيد بسرقة محتويات شركته ومبلغ وأوراق مالية خاصة به بالإضافة إلي الشروع في قتل حارسها.و بإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين، وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان المسروقات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.