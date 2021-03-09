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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التشكيلة الوزارية.. تفاصيل اجتماع رئيس الحكومة الليبية وعقيلة صالح

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:48 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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كشفت وسائل اعلام ليبية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل اجتماع جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، لرئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة مع رئيس البرلمان عقيلة صالح.

وأفادت وسائل الإعلام أن الاجتماع يناقش مقترحا من البرلمان بإمكانية تقليص تشكيلة الدبيبة الوزارية.

كان رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد الدبيبة، حض أمس الاثنين، النواب على منح حكومته المنبثقة من عملية رعتها الأمم المتحدة الثقة، لتقود البلاد خلال مرحلة انتقالية، وصولًا إلى انتخابات عامة في ديسمبر المقبل.

وحضر 132 نائبًا في البرلمان، من أصل 188 جلسة، الاثنين، في مدينة سرت (شرق ليبيا)، المكرسة لمنح الثقة للحكومة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي. واختيرت حكومة الدبيبة مطلع فبراير (شباط) الماضي، لتقود البلاد خلال مرحلة انتقالية، يفترض أن تفضي إلى انتخابات عامة في ديسمبر (كانون الأول)، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وخلال الجلسة، وجه عدد من النواب أسئلة إلى عبد الحميد الدبيبة حول خريطة طريق حكومته قبل موعد الانتخابات المقبلة، إلى جانب انتقاده بشأن تسمية شخصيات جدلية في حكومته. كذلك، طالب فريق من النواب بتأجيل جلسة منح الثقة، حتى نشر تقرير الخبراء الأممي بشأن مزاعم الفساد التي طالت اختيار السلطة الجديدة، بينما طالب فريق آخر منح الثقة للحكومة بسرعة لتوحيد ليبيا.

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