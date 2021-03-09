تعليم شمال سيناء: لم نتلق أي شكاوى بامتحان اللغة الإنجليزية تانية ثانوي

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، حمزة رضوان، إن غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى أو إخطارات بخصوص سير امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي العام في مختلف مدارس.وأكد وكيل الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - انتظام العملية الامتحانية، حيث أدى 3019 طالبًا وطالبة - إلكترونيًا - امتحان اللغة الإنجليزية في 29 مدرسة على مستوى المحافظة، عن طريق جهاز "التابلت"، مشيرا إلى تخصيص فريق لتقديم الدعم الفني والرد على الشكاوى التي تواجه الطلاب خلال أداء الامتحانات، والذي يضم عددا من اختصاصيي التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة.ولفت إلى توقيع الكشف الطبي على الطلاب عن طريق الكواشف الحرارية، قبل دخول لجان الامتحانات، فضلا عن دخول الطلاب لجان الامتحانات بالكمامة الواقية.