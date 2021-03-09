«نجدة الطفل» يبحث عن هوية الطفلة المتحرش بها بالمعادي

كلفت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، نجدة الطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، بالبحث عن الطفلة المجني عليها في واقعة التحرش، وإحضارها إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.وتستمع النيابة إلى أقوال شهود العيان وهم طبيبة تحاليل وفتاة أخرى، وتبين أن المكان الذي خرجت منه سيدتين لنجدة الطفلة هو معمل تحاليل في الطابق الأرضي من عقار بميدان الحرية بالمعادي، وليست شقة سكنية.وكشفت التحقيقات عن أن الطفلة التي تعدى عليها أحد الأشخاص داخل مدخل عمارة بمنطقة المعادي، بائعة مناديل وكانت متواجدة في الشارع.وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة، وطلب التحريات عن الواقعة وسرعة ضبط وإحضار المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه، ومواجهته بالفيديوهات المتحفظ عليها، وتحديد هوية الطفلة وأسرتها.