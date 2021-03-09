اتحاد المحامين العرب: الاحتلال لم يراع حقوق المرأة الفلسطينية

أكد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، أنه رغم ما شهدته حقوق المرأة العربية من تطور وتحسن ملموس في العديد من دول العالم العربي ظهر جليًا بتقلدها لحقائب وزارية ومناصب قيادية وتمثيل قوي في برلمان بلادها، إلا أن هناك بعض الدول خاصة، التي تعاني من عدم الاستقرار، لازالت حقوق المرأة فيها في حاجة إلى جهود أكثر جدية.وشدد بنعيسى، في بيان، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، على أهمية الدور التي تقوم به المرأة العربية في تربية الأبناء ومساهمتها كشريك رئيسي في تنمية مجتمعها، مشيدا بالإنجازات التي حققتها على كافة الأصعدة.وحيا المكاوي، نضال المرأة الفلسطينية وكفاحها التاريخي والمستمر في نصرة القضية الأم قضية الوطن العربي وهي القضية الفلسطينية، ووقوفها وصمودها إلى جانب الرجل في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وقوة تحملها للضغوط والمعاناة التي تكبدتها في ظل سياسات الاحتلال من حملات الاعتقال لهن ولأزواجهن وهدم المنازل والتهجير القسري والتوسع الاستيطاني.وقال أمين عام اتحاد المحامين العرب، في ختام بيانه، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يراع أدنى حقوق المرأة الفلسطينية، ولم يفرق في اعتقالاته بين رجل وامرأة.. فما زالت هناك عشرات الأسيرات خلف قضبان الاحتلال الإسرائيلي بينهن قاصرات، يعشن في ظروف صعبة ويعانين من تدني الخدمات المقدمة لهن خاصة الصحية مع تفشي جائحة "كورونا".