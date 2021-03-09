انطلاق أعمال جلسة اليوم الثاني للنواب الليبي في سرت

أعلنت بوابة "الوسط" الليبية انطلاق أعمال جلسة اليوم الثاني لمجلس النواب الليبي في مدينة سرت؛ لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة.وكان قد وصل رئيس الحكومة الليبية المكلف عبدالحميد دبيبة إلى قاعة اجتماع المجلس في وقت سابق اليوم، تلبية لدعوة المجلس للتناقش حول ملاحظات على تشكيل الحكومة الجديدة.