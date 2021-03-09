«الجزارين»: ارتفاع أسعار اللحوم 15%

أكد يوسف البسومي، النقيب العام للجزارين، تحرك أسعار اللحوم لترتفع من 10 إلى 15%، وسجل "الكندوز البقري" من 120 إلى 140 جنيها للكيلو، وارتفعت "الجاموس" من 100 إلى 120 جنيها، والضأن خراف وماعز من 130 إلى 140 جنيها للكيلو، والجملي من 80 إلى 100 جنيه للكيلو، بسبب قرب موسم صوم رمضان مع إفطار الاقباط.وقال البسومي، في تصريحات لـ"الدستور"، إن المزارعين والمربين بدؤوا في شراء المواشي للتسمين والذبح لشهر رمضان وعيد الأضحى، حيث أنه من المعتاد أن يكون هناك إقبال على شراء واستهلاك اللحوم مع قدوم شهر رمضان وانتظار لإفطار الأقباط، لافتا إلى أنه رغم ارتفاع أسعار اللحوم إلا أن حركة البيع والشراء ضعيفة نتيجة الحالة الاقتصادية.