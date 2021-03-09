الصحفيين: هيئة قضايا الدولة تشرف على انتخابات النقابة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة، موافقة المجلس الخاص لهيئة قضايا الدولة على ندب مستشارى الهيئة للإشراف على عمليتي الاقتراع والفرز.وقالت اللجنة، إنه سوف يتواجد عضو من الجمعية العمومية داخل كل لجنة لمتابعة كل الإجراءات مع أعضاء اللجنة المشرفة.كما أوضحت: تجرى عملية الفرز داخل كل لجنة فرعية بوجود مندوبى المرشحين، على أن تتولى اللجنة العامة واللجنة المشرفة تجميع الأصوات وإعلان النتائج، وذلك مراعاة لظروف كورونا واستجابة لطلب المرشحين.