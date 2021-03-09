أكثر من 20 مليون مشاهدة لحملة «مودة» على منصات التواصل الاجتماعي
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:39 م
ولاء جمالطباعة
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وصول الحملة الإعلامية لمشروع "مودّة" لأكثر من 20 مليون مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال 10 أيام فقط، حيث تمثلت الحملة الإعلامية لمشروع مودّة في عمل فني غنائي بمشاركة تطوعية من الفنان محمد الشرنوبي، وتناول العمل الغنائي أهم المفاهيم التي يتبناها المشروع.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بحجم التردد علي منصة مودّة الرقمية والتي تخطت حاجز الـ3 ملايين و900 ألف شاب وفتاة خلال العام الأول من إطلاقها، مشيرة إلى أن مشروع مودّة هو أحد أهم التدخلات التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف من رئيس الجمهورية للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتزويد الشباب المصري بالمهارات والمعرفة اللازمة لبناء أسرة مستقرة ومتماسكة.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بحجم التردد علي منصة مودّة الرقمية والتي تخطت حاجز الـ3 ملايين و900 ألف شاب وفتاة خلال العام الأول من إطلاقها، مشيرة إلى أن مشروع مودّة هو أحد أهم التدخلات التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف من رئيس الجمهورية للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتزويد الشباب المصري بالمهارات والمعرفة اللازمة لبناء أسرة مستقرة ومتماسكة.