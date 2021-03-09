أكثر من 20 مليون مشاهدة لحملة «مودة» على منصات التواصل الاجتماعي

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وصول الحملة الإعلامية لمشروع "مودّة" لأكثر من 20 مليون مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال 10 أيام فقط، حيث تمثلت الحملة الإعلامية لمشروع مودّة في عمل فني غنائي بمشاركة تطوعية من الفنان محمد الشرنوبي، وتناول العمل الغنائي أهم المفاهيم التي يتبناها المشروع.وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بحجم التردد علي منصة مودّة الرقمية والتي تخطت حاجز الـ3 ملايين و900 ألف شاب وفتاة خلال العام الأول من إطلاقها، مشيرة إلى أن مشروع مودّة هو أحد أهم التدخلات التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف من رئيس الجمهورية للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتزويد الشباب المصري بالمهارات والمعرفة اللازمة لبناء أسرة مستقرة ومتماسكة.