«طفل العجانة» يعود إلى أسوان ويستكمل علاجه بمستشفى الجامعة

وصل إلى مطار أسوان، اليوم، الطفل محمد مصطفى، 15 سنة، الشهير بـ'' طفل العجانة''، الذى تعرض لحادث بعجانة أحد المخابز البلدية في أغسطس الماضى، بتوجيه من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.وتابع اللواء أشرف عطية محافظ الأقليم، وصول الطفل لمطار أسوان، وتم توفير سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى أسوان الجامعى للإطمئنان على حالته الصحية، وسيتلقى العلاج مجانًا.وسيتم استكمال برنامجه العلاجى من خلال أطباء واستشاريين متخصصين بأشراف من الدكتور أشرف معبد مدير عام المستشفى.جدير بالذكر أن محافظ أسوان، وجه مدير عام الإسعاف الدكتور محمد الدخيلى للتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لتوفير سيارة لنقل الطفل محمد إلى مطار القاهرة عقب إنتهاء فترة علاجه بمستشفى الشيخ زايد التخصصى وتلقيه للعلاج الطبيعى.