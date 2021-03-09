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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة بني سويف تشارك بالملتقى الدولي الثامن للتعليم العالي والتدريب

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:37 م
جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، مشاركة جناح الجامعة بمعرض "إديوجيت ٢٠٢١"، ضمن فعاليات الملتقى الدولي الثامن للتعليم العالي والتدريب، والمنعقد في الفترة من 9 إلى 11 مارس الجاري، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورعمرو عزت سلامة أمين إتحاد الجامعات العربية، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للشعب والبرامج الجديدة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وافتتح الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف جناح معرض الجامعة.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن الملتقى يناقش على مدار ثلاث جلسات مجموعة من أهم قضايا التعليم العالي والتي تتضمن مستقبل التعليم العالي في ظل التحول الإلكتروني وتطبيق منظومات التعليم عن بعد واستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية يشارك فيها العشرات من ممثلي الجامعات المصرية والعالمية تحت شعار " التعليم العالي.. عشر سنوات"، لافتا أن الملتقى يتيح الفرصة للمواهب الفنية الشابة لطلبة المرحلة الثانوية، حيث يقدم عدد من الطلبة الموهوبين فقرات تبرز مواهبهم ويحصل الفائزون على جوائز تقدمها إدارة الملتقى.

وأشار الدكتور ممتاز حجاب إلى أن معرض الجامعة نظمته اللجنة العليا للشعب والبرامج الجديدة ويهدف إلى استعراض كافة البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة من خلال المطبوعات والأسطوانات المدمجة والكتيبات، بالإضافة إلى شرح كل ما يخص منظومة التعليم والشعب والبرامج الجديدة بالجامعة، وأن المعرض يستقبل العديد من طلاب المدارس الثانوية على مدار الأيام الثلاثة للملتقى حيث يفتح المعرض أبوابه للطلاب مجانًا للقاء ممثلي الجامعات المشاركة والتعرف على أبرز الفرص التعليمية والبرامج الدراسية التي تقدمها تلك الجامعات.

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