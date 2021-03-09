استطلاع رأي: مواطنو الدول المصدرة للسياحة يرغبون برحلة واحدة هذا العام

كشف الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، أن إدارة بورصة برلين قامت بعمل استطلاع رأي بالمشاركة مع "Statista"، الشركة الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، على المواطنين في أسواق المصدر المهمة في ألمانيا والولايات المتحدة والصين عن خطط سفرهم هذا العام، وكانت نتيجته أن 37% من الألمان و42% من الأمريكيين و66% من الصينيين يرغبون في القيام برحلة واحدة أو أكثر هذا العام.وأضاف البطوطي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من بين الوجهات الكلاسيكية للشمس والشاطئ، كانت كل من اليونان الوجهة الأكثر حجزا وكذا جزر الكناري قد خسرت كلاهما حوالي 55% من حجوزاتها، وتركيا خسرت حوالي 77% من حجم أعمالها من السوق الألماني على الرغم من بعض التشغيل الذي تم في الصيف الماضي، بينما وجهات سياحية أخرى مثل مصر وتونس والوجهات البعيدة مثل الولايات المتحدة لم يتمكن الناس من زيارتها على الإطلاق في صيف عام 2020.وكرر البطوطي مطالبته للسياسيين التصرف بسرعة أخيرا، وقال إنه في سبتمبر قدمت الصناعة مفهوما يتضمن استراتيجية اختبار وقبل أسابيع قليلة تم تقديم خطة ملموسة من ثماني نقاط لإعادة التشغيل. من المهم للغاية جعل التنقل الدولي بشكل تدريجي ممكنا مرة أخرى، ويجب تسريع التطعيمات وتطوير استراتيجية اختبار قاطعة، معتقدا أن السفر في عيد الفصح داخل ألمانيا وعلى الصعيد الدولي أمر ممكن، وأشار إلى انخفاض معدلات الإصابة وشركات مثل TUI وAlltours قد أعلنت بالفعل عن رحلاتها الأولى في عيد الفصح.وأضاف: "استئناف حركة السفر والسياحة ليس مهما فقط لصناعة السفر، ولكن أيضا ضروري لألمانيا كموقع تجاري، الوصم الدائم وغير العادل لصناعة السفر كمحرك افتراضي للعدوى من طرف العديد من السياسيين يجب أن ينتهي، ومعهد روبرت كوخ أظهر في الدراسات الحديثة أن الرحلات الجماعية ليست مسؤولة عن انتشار فيروس كورونا، وصناعة السفر بحاجة إلى منظور جديد يجب أن يتفهمه السياسيين".يذكر أن بورصة برلين السياحية بدأت اليوم افتراضيا، وتعد أكبر بورصة للسياحة في العالم تقام على مساحة 160 ألف متر مربع ويردها حوالي 110 ألف من المهنيين و160 ألف زائر وتعقد خلالها الفعاليات (الاجتماعات والندوات وورش العمل) والتي وصل عددها إلى حوالي 150 فعالية يتحدث خلالها حوالي 300 متحدث ويردها حوالي 20 ألف شخص.