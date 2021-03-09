عمرو عبدالعاطي: الكاريكاتير لن يتلاشى لارتباطه بالأحداث اليومية (حوار)

بداية.. كيف بدأ هذا الفن المشاغب؟

ـ هل ترى أن "السوشيال ميديا" كانت سببا في ظاهرة تلاشي الكاريكاتير الحالية؟

ـ ما هي أسباب التلاشي الحقيقة لهذا الفن في رأيك؟

ـ حدثنا عن بداية علاقتك بهذا الفن وصولًا للعمل بالفجر؟

ـ ما هي مقومات فنان الكاريكاتير في وقنا الحالي؟

ما الذي تتمناه لنفسك ولهذا الفن العظيم؟.

إذا أردت أن تحصل على بسمة صباحية فعليك أن تشاهد كريكاتير اليوم، فهذا الفن طالما أضحك القراء ومشاهدي التلفاز، ارتبط بهم وبصانعيه أمثال صاروخان وجاهين ومصطفى حسين وهو ما أكده الفنان عمرو عبد العاطي رسام الكريكاتير بصحيفة "الفجر" في حواره لـ"الدستور"، وإلى نص الحوار..نشأة الكاريكاتير الأساسية منذ فجر التاريخ على يد الفراعنة باللوحة الشهيرة بأحد المقابر وهي عبارة عن قط يقود مجموعة من الأوز ثم تم انتشاره على يد "يعقوب صنوع" في "مجلة أبو نضارة" وتم انتشار الكاريكاتير في نطاق أوسع خلال عشرينيات القرن الماضي تحديدا في عام 1919عندما أتى بعض الرسامين لمصر أمثال سانتس وتوسع النطاق بظهور الرسام الأرميني "صاروخان" ومدرسة أخبار اليوم وروزاليوسف التي برز من خلالها مصطفى حسين وأحمد طوغان ثم مدرسة الدستور تحت رعاية عمرو سليم مرورا بالجيل الحالي.بالعكس.. السوشيال ميديا ساهمت في إيصال الكاريكاتير للناس بشكل أسرع وكثر عدد الرسامين وظهرت المواهب بنطاق أسرع وأوسع خصوصا بعد عام 2011 لأن الكاريكاتير دائما متعلق بالأحداث اليومية، وأبرزت أيضا العديد من الوجوه الجديدة على الساحة وفرضت قواعد جديدة فأصبح رسام الكاريكاتير لا ينافس نفسه أو الرسامين فقط بل ينافس على نطاق أوسع.فن الكاريكاتير لا يتلاشى فهو موثق للأحداث التاريخية والاجتماعية والسياسية، ولكن يمكننا تسمية الفترة بالاضمحلال أو الركود وذلك لعدم وجود تمويل كاف أو اهتمام بالناحية الإبداعية ككل، ولكن يمكننا أيضا أن نقول إن فن الكاريكاتير أصبح محدود وذلك لوضع الكثير من الخطوط الحمراء وأيضا هناك قيود للفنانين مثل وجهة نظر رئيس التحرير... إلخ، كما يتميز الجيل الحالي بكثرة الإنتاج وهو ما يتوازى مع تتابع الأحداث لذلك لا تأخذ الرسمة حقها من الوقت والجهد.كانت منذ الصغر فى المرحلة الإبتدائية (بداية الالفينات) ثم بداية دراسة الكاريكاتير منذ المرحلة الثانوية حيث كانت صحيفة المدرسة بنفس اسم الجريدة التى أعمل بها حاليا (الفجر)، كذلك لا يمكن نسيان الدور الذي لعبته معي ودار الهلال الأستاذ محمود قاسم فى الصغر وتنميته فى مرحلة الجامعة من خلال المسابقات والمعارض والاحتراف على يد الأساتذة في المجال أمثال مصطفى حسين وعفت وأحمد عبد النعيم، بالتأكيد هناك العديد من الأسماء ولا يمكن نسيان أحدهم لكثرتهم، ومن خلال الكثير من الدراسات الحرة.أما عن البداية الصحفية فكانت في كتب الهلال للأولاد والبنات بقصص الأطفال ثم مجلات الأطفال مرورا بجريدتي الأهرام والأخبار، صفحة حاول تبتسم، وبعض الصحف الحديثة والتليفزيون وصولا لجريدة الفجر ومجال الإني ميشن (الرسوم المتحركة).كما شاركت في العديد من المعارض والمسابقات المحلية والعالمية بداية من الاحتراف الرسمى فى العام 2009 وقمت أيضا بالمشاركة في تنظيم الملتقى الدولي للكاريكاتير بمصر وهو يعتبر الحدث الأعظم لجميع الفنانين كل عام.هناك أشياء أساسية يجب توافرها في رسام الكاريكاتير مثل سرعة البديهة (اختلاق الحدث) كذلك روح السخرية الدائمة ولكن الأهم هو دراسة ومتابعة الأحداث ويجب توافر قاعدة ثقافية للرسام بالقراءة والبحث والمتابعة، كذلك يجب البحث عن صحيفة أو مجلة رسمية لنشر الرسومات بشكل دائم.على المستوى الشخصى هناك أفكار عديدة مثل بناء كيان خاص بى كوالت ديزني يمكننى من خلاله صنع أعمال متحركة تناقش قضايا وتبث روح التعاون، أما على المستوى العام فأتمنى أن يزدهر الكريكاتير أكثر وتكثر المعارض الكاريكاتيرية بمصر وتنتشر أيضا مدارس تعليمه كمادة لهواة العمل بهذا الفن.ـ كيف ترى مستقبل الكريكاتير المصري؟ وإلى أي مدى يتأثر بما تتأثر به الصحافة؟إذا نظرنا بعين الاعتبار أن الفنون السبعة متكاملة فيمكننا القول إن مستقبل الكاريكاتير سيزدهر بدخول مجال الحركة وهذا يحدث بالفعل لانتشار الإسكتشات الكاريكاتورية المتحركة، كذلك صارت السوشيال ميديا هي النطاق المتحرر للصحافة فأصبح كل مواطن له صحيفته الخاصة التي يعبر بها عن رأيه وينشر من خلالها ما يحب أن يراه غيره، والرسم الصحفى عامة والكاريكاتير خاصة هو عمود أساسي لأي صحيفة تصدر كي لا تخلو من الحس الفني، الكاريكاتير مستمر سواء هناك صحافة أم لا لأن الصورة أبلغ وأصدق من الكلام في التعبير عن الواقع وأول ما ترى العين.