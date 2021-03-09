رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«ما بعد الجائحة».. أهرامات الجيزة تستضيف مؤتمرًا للبحث عن حلول تسويقية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:33 م
جريدة الدستور
سعيدة عامر
طباعة
تستضيف أهرامات الجيزة يومي 13-14 مارس الجاري، الدورة السادسة من مؤتمر The Marketers League، وهو أول مؤتمر من نوعه للدعاية والتسويق في الشرق الأوسط، والذي تقام دورته السادسة تحت عنوان "ما بعد الجائحة"، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإستضافة بعض من الوزارات بمشاركة ايضا عدد من المسوقين الدوليين والمحليين، ويقام المؤتمر بفندق كونداليني جراند بيراميدز.

ففي ظل انتشار جائحة كورونا عبر العالم وتأثيراتها المتباينة على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية، تدور نقاشات الدورة الجديدة حول، إيجاد حلول تسويقية وأفكار رائدة في ظروف أزمة فيروس كورونا وأثرها على التجارة والصناعات المختلفة في مصر ودول العالم، وتقديم إستراتيجيات الشركات تجاه الأزمة وسلوك المستهلك تجاه السوق، وإكساب جيل الشباب المعرفة وتوضيح المشاركين بعض مفاهيمهم وخبراتهم ومؤسساتهم للتعلم منها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للشركات في ظل الظروف الحالية، وكيفية تطوير الأداء وأساليب التسويق في العصر الحديث. ويفتتح المؤتمر سامر فراج، الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة سان اند سام ويليه الوزير اشرف صبحي بالقاء الكلمة الافتتاحية للدورة السادسة من مؤتمر The Marketers League، للبحث عن حلول جديدة للتسويق، وخاصة التسويق الإلكتروني عقب انتشار وباء "كوفيد - 19"، والذي غير من خريطة التسويق الإلكتروني في العالم أجمع.

ومن جانبه قال سامر فراج، الرئيس التنفيذي للمؤتمر، "يهدف المؤتمر إلى إنشاء نقطة التقاء لجميع المسوقين من كل ركن من أركان العالم حتى يتمكنوا من وضع ما هو جديد للتسويق على الطاولة من وجهات نظر متنوعة، بالإضافة إلى عرض كل ما هو جديد في مجال التسويق، وعرض العديد من وجهات النظر المختلفة، بالإضافة إلى حضور شخصيات رفيعة المستوى، لتبادل المعرفة والخبرة، إذ يعتبر فرصة كبيرة للحصول على نظرة ثاقبة واستكشاف أهم إستراتيجيات التسويق، واستهداف تغطية كبيرة لعدد من الموضوعات التي تغطي مجال التسويق".

وأضاف الدكتور رامي خضير، مؤسس ومدير عام AIM "لدورة هذا العام أهمية خاصة بحكم ظروف انتشار جائحة كوفيد – 19 حول العالم، وما سببته من ظروف استثنائية غيرت الكثير من المفاهيم التسويقية، وطرق التواصل، وهو ما انعكس على الأسواق العالمية بمختلف مرجعياتها، ونحن فخورين أن تكون دورة هذا العام في ضيافة أهرامات الجيزة واحدة من عجائب الدنيا السبع".

وجدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية ستشهد كلمات للسادة الوزراء المشاركين، كما سيتحدث على مدار اليومين عدد من الخبراء من الرموز الوطنية والخبراء الدوليين، كما يشارك في المؤتمر من مجال التسويق: إيهاب جوهر، وطارق نور، وجلال زكي، وسامر فراج، ومن مجال السلع الاستهلاكية: نهلة كمال، وشيرين عبد المنعم.

موضوعات متعلقة

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

«الطفولة والأمومة» يتقدم ببلاغ للنائب العام في واقعة «طفلة المعادي»

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 9-3-2021

الصور

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بساحل سليم

image description

محافظ أسيوط يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري

الأكثر قراءة

أول تعليق من دار الإفتاء على واقعة «متحرش المعادي»

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

كمائن أمنية لضبط المتهم فى واقعة «تحرش طفلة المعادي»

«الأطباء» تشكر الرئيس على تكريمه لمصابى وشهداء الجيش الأبيض في مواجهة كورونا

إنفوجراف

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الهند تفتتح جسرًا جديدًا يربط بين بلاده وبنجلاديش

رابط استخراج نتيحة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021

موعد نتيجة الصف الاول الثانوي 2021

رابط معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الحوار المجتمعى
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
المزيد

الثقافة

ساحة الأدب تصدر جحيم عاشقة ومليكة الفارس

إسلام زكي: فن الكاريكاتير لغة يفهمها كل العالم

برنامج أول لقاءات سلسلة رموز الفكرية.. مصطفى الفقى ضيفًا

محمود عوض يستعرض «دفتر أحوال الدنيا» في كتاب اليوم