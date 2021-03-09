«ما بعد الجائحة».. أهرامات الجيزة تستضيف مؤتمرًا للبحث عن حلول تسويقية

تستضيف أهرامات الجيزة يومي 13-14 مارس الجاري، الدورة السادسة من مؤتمر The Marketers League، وهو أول مؤتمر من نوعه للدعاية والتسويق في الشرق الأوسط، والذي تقام دورته السادسة تحت عنوان "ما بعد الجائحة"، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإستضافة بعض من الوزارات بمشاركة ايضا عدد من المسوقين الدوليين والمحليين، ويقام المؤتمر بفندق كونداليني جراند بيراميدز.ففي ظل انتشار جائحة كورونا عبر العالم وتأثيراتها المتباينة على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية، تدور نقاشات الدورة الجديدة حول، إيجاد حلول تسويقية وأفكار رائدة في ظروف أزمة فيروس كورونا وأثرها على التجارة والصناعات المختلفة في مصر ودول العالم، وتقديم إستراتيجيات الشركات تجاه الأزمة وسلوك المستهلك تجاه السوق، وإكساب جيل الشباب المعرفة وتوضيح المشاركين بعض مفاهيمهم وخبراتهم ومؤسساتهم للتعلم منها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للشركات في ظل الظروف الحالية، وكيفية تطوير الأداء وأساليب التسويق في العصر الحديث. ويفتتح المؤتمر سامر فراج، الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة سان اند سام ويليه الوزير اشرف صبحي بالقاء الكلمة الافتتاحية للدورة السادسة من مؤتمر The Marketers League، للبحث عن حلول جديدة للتسويق، وخاصة التسويق الإلكتروني عقب انتشار وباء "كوفيد - 19"، والذي غير من خريطة التسويق الإلكتروني في العالم أجمع.ومن جانبه قال سامر فراج، الرئيس التنفيذي للمؤتمر، "يهدف المؤتمر إلى إنشاء نقطة التقاء لجميع المسوقين من كل ركن من أركان العالم حتى يتمكنوا من وضع ما هو جديد للتسويق على الطاولة من وجهات نظر متنوعة، بالإضافة إلى عرض كل ما هو جديد في مجال التسويق، وعرض العديد من وجهات النظر المختلفة، بالإضافة إلى حضور شخصيات رفيعة المستوى، لتبادل المعرفة والخبرة، إذ يعتبر فرصة كبيرة للحصول على نظرة ثاقبة واستكشاف أهم إستراتيجيات التسويق، واستهداف تغطية كبيرة لعدد من الموضوعات التي تغطي مجال التسويق".وأضاف الدكتور رامي خضير، مؤسس ومدير عام AIM "لدورة هذا العام أهمية خاصة بحكم ظروف انتشار جائحة كوفيد – 19 حول العالم، وما سببته من ظروف استثنائية غيرت الكثير من المفاهيم التسويقية، وطرق التواصل، وهو ما انعكس على الأسواق العالمية بمختلف مرجعياتها، ونحن فخورين أن تكون دورة هذا العام في ضيافة أهرامات الجيزة واحدة من عجائب الدنيا السبع".وجدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية ستشهد كلمات للسادة الوزراء المشاركين، كما سيتحدث على مدار اليومين عدد من الخبراء من الرموز الوطنية والخبراء الدوليين، كما يشارك في المؤتمر من مجال التسويق: إيهاب جوهر، وطارق نور، وجلال زكي، وسامر فراج، ومن مجال السلع الاستهلاكية: نهلة كمال، وشيرين عبد المنعم.