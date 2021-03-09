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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هشام طلعت مصطفى: نحتاج لأفكار خارج الصندوق لتمويل القطاع العقارى (فيديو)

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:38 م
هشام طلعت مصطفى
هشام طلعت مصطفى
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دعا رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى العقارية، لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى ضرورة العمل على وضع بنية تشريعية جديدة للسوق العقاري المصري خلال الفترة المقبلة.

وأضاف هشام طلعت مصطفى في مؤتمر أخبار اليوم التحضيري للمؤتمر العقاري المقرر انعقاده في أبريل المقبل، أن الفترة الراهنة تحتاج إلى حلول وأفكار خارج الصندوق لتمويل القطاع العقاري من قبل الجهاز المصرفي.

وأوصى بضرورة التنسيق مع أحد بنوك الاستثمار العالمية لجذب صناديق الاستثمار التي لديها اهتمام بتمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق وهو ما يحتاجه القطاع خلال الفترة المقبلة، لرفع عبء تمويل هذه المشروعات عن كاهل الموازنة العامة للدولة.

وطالب وزارة الإسكان بضرورة وضع رؤية شاملة لقطاع المرافق والبنية التحتية خلال الخمسة عشر عامًا المقبلة، للوقوف على حجم التمويل المطلوب للارتقاء بمستوى البنية التحتية في جميع المدن المصرية.

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