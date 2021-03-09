قصور الثقافة تجوب القرى والنجوع لاكتشاف المواهب

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعالياتها في المحافظات، لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، واكتشاف المواهب، وتنميتها، ورعايتها من خلال القوافل الثقافية التي تنظمها بالتتابع، إلى جانب المسارح المتنقلة التي تجوب بها قرى البلاد.وشهد فرع ثقافة البحر الأحمر، تنظيم أمسية شعرية للشاعر أيمن فوزى، ألقى خلالها عدة قصائد منها قصيدة "لما تعلل بالملام"، بجانب ورشة اكتشاف مواهب في مجال الغناء وإلقاء الشعر تضمنت "غناء نسم علينا الهوا الموهبة إياد إيهاب، وإلقاء قصيدة "لما جيت أكتب عن أمي" الموهبة منة محمد.وقدمت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا محاضرة بعنوان "طفلك وأخطار ألعاب الذكاء" ألقتها سميرة عبد الحميد متحدثة عن الآثار الصحية السيئة الناتجة عن الألعاب الإلكترونية، وتشمل إصابة الأطفال بالسمنة والضعف في العضلات ومشكلات بالبصر، والعصبية الزائدة، ومع التطور التكنولوجي المستمر يلجأ كثير من الأطفال إلى شغل أوقات فراغهم بالألعاب الإلكترونية، وأثبتت الدراسات أن الألعاب الإلكترونية لها فوائد لتنمية العقل وخاصة ألعاب الذكاء، لكن يوجد الكثير من أنواع الألعاب الإلكترونية التي تؤثر على صحة الطفل.كما أقامت المكتبة أمسية شعرية للشاعر عبيد طربوش عضو نادى أدب سفاجا تضمنت مجموعة من القصائد الشعرية بالعامية المصرية منها "ثلاثية الحبيبة، غماز، طرحة وكفن، عيارين فى الهوا، وعجلين والدم سايح"، بجانب محاضرة بعنوان "الحدود بين حرية التعبير والإساءة إلى الآخر" ألقاها محمد حامد موضحًا العديد من المواقف التي لا نص ديني عليها، وأنه لابد من إصلاح ما يترتب على ذلك من مفاسد ومكاسب، وتصحيح معلومة "حرية الرأي في الإسلام ليست مطلقة"؛ بل هي مقيدة بضوابط تحقق النفع للمسلمين وحفظ مصالح الفرد والمجتمع.وأعد قصر ثقافة أبو رماد محاضرة أونلاين بعنوان "الشباب وتحديات المستقبل" حاضرها د. محمود أحمد جاد المولى متحدثا عن الشباب أنهم هم صمام الأمان وقوة الأوطان وقادتها ومستقبلها في أي بلد، كما يواجه الشباب تحديات في المستقبل منها تحديات فكرية واقتصادية واجتماعية بالإضافة إلى أنماط عديدة تواجه الشباب في المستقبل.كما عقد بيت ثقافة القصير ورشة حكى بعرائس القفاز عنوانها "كيفية التغلب على فيروس كورونا" تحدثت فيها سهير إبراهيم بأنه ينبغي استخدام الكمامات في إطار استراتيجية شاملة من تدابير انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح، فلا يكفي استخدام الكمامات وحده لتوفير مستوى كافي من الحماية ضد عدوى كوفيد-19 ويجب أخذ بعض الاحتياطات البسيطة مثل التباعد البدني والحفاظ على التهوية الجيدة في الغرف وتلافي الحشود وتنظيف اليدين والعطس والسعال في ثنية المرفق أو في منديل ورقي.كما افتتح فرع ثقافة القليوبية معرض فنون تشكيلية للمواهب الفنية بقصر ثقافة بنها، والمقام بقاعة الفنان رخا، تحت إشراف الفنان محمد عكاشة، ويستمر حتى يوم الخميس 11 مارس الجاري، وبمشاركة شباب الفنانين لمياء عزت، رؤى الشيمي، داليا محمد، أمل محمد، وياسر قاسم، وأسماء محمد، ورحمة عبد المرضي، وشيماء محمد، وحنان ابو النجا، وهاجر أيمن، ومحمد شمس، ونسمة جمال الدين، وملك نادر".وعقد قصر ثقافة بهتيم قراءة في كتاب "قلب الظلام" رواية قصيرة للروائي البولندي البريطاني جوزيف كونراد كتبها في 1902، تحكي الرواية عن رحلة إلى نهر الكونغو في دولة الكونغو الحرة بقلب إفريقيا، من خلال راوي القصة مارلو، الذي يقص قصته لاصدقائه على متن قارب يرسو في نهر التايمز في لندن بالمملكة المتحدة، هذا المحيط يجهز إطار لقصة مارلو مع تاجر العاج كيرتز، والتى تُمكن جوزيف كونراد من خلق مقارنة بين لندن وإفريقيا كأماكن ظلام، إلى جانب إعداد مجلة حائط بمناسبة عيد الأم.وقدم فريق كورال بيت ثقافة القلج أغنية "أحن قلب في الدنيا" غناء شيرين أحمد وسهيلة ناصر، كما قدم قسم المكتبات بالفرع ورشة حكي لقصة "قطة تطارد كلبا" بصوت نهى إبراهيم، بينما قدم بيت ثقافة قها قراءة لثلاثة قصائد للشاعر رجب الصاوي، بصوت علا علي، فيما أعدت مكتبة المنزلة نموذج مبسط لمسابقة في المعلومات العامة للأطفال بهدف فتح آفاق جديدة للمعرفة والاطلاع.وبفرع ثقافة المنيا نظمت مكتبة العمارية الغربية ورشة فنية لعمل باقة ورد بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، تنفيذ الفنانة زيزى على غلاب، كما قدم قصر ثقافة المنيا عرض أفلام رسوم متحركة بعنوان "رسالة" بجانب تقديم عرض فنى لفرقة الفنون الشعبية للطفل فقرات متنوعة منها رقصة التنورة، تدريب صابر سيد، بينما قدم قصر ثقافة أبو قرقاص عرض لأفلام رسوم متحركة بعنوان "بالون الفرح"، "اقرأ لطفلك" وهى أفلام تهدف إلى ترسيخ الصفات الحميدة مثل التعاون وحب الغير والحث على القراءة وأهميتها فى حياتنا.وقدم قصر ثقافة مغاغة فيلم سينما الأطفال بعنوان the forest"" وهو فيلم أمريكي تم إصداره في سنة 2016م في الولايات المتحدة، وتدور قصته حول غابات أوكيغارا غابة الانتحار، وهو من أفلام الرعب الجميلة، بجانب عرض فيلم للأطفال بعنوان الثلاجة.وأعدت مكتبة دهمرو الثقافية ورشة فنية رسم كارتوني سريع من تنفيذ الفنان أحمد سليمان، كما أقامت مكتبة إبوان الثقافية محاضرة بعنوان "دور مصر في استقلال بعض الدول العربية والإفريقية" ناقشه محمد فتحى، وأعد بيت ثقافة العدوة محاضرة بعنوان "النقد البناء في الأدب" وذلك ضمن أنشطة نادي الأدب، حاضرها الدكتور هاني عطا الله، حيث عرف معنى النقد هو عملية تقديم آراء صحيحة ووجيهة حول عمل الآخرين والنقد البناء هو الذي يسعى الناقد فيه إلى تقويم الخطأ ويحاول إصلاحه بناء على أسس علمية، مبتعدا عن التعصب، بجانب محاضرة أخرى عن "ليلة الإسراء والمعراج" حاضرها الدكتور هاني عطا الله عبد الله وتحدث فيها عن تعريف الإسراء والمعراج وما سبب الرحلة وتوقيتها حيث أنها في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب وما هي أحداثها.واختتم فرع ثقافة الشرقية عروض المسرح المتنقل بقرية غزالة الخيس بعرض فني لفرقة محمد عبد الوهاب للموسيقي العربية بقيادة المايسترو قطب السيد تنوعت الأغاني ما بين الرومانسي والوطني والديني وبعض المقطوعات الموسيقية، وتم تكريم لبعض مواهب القرية ومواهب قصر ثقافة الزقازيق، بجانب أمسية شعرية، بحضور شعراء نادي أدب الزقايق ومنهم الشعراء أحمد السلاموني، أشرف الشهوانى، وفرج السكري، إلى جانب ورشة فنية لرسوم الأطفال وفقرة للمكتبة المتنقلة.والفعاليات فقرة لمواهب القرية فى الغناء والشعر والرسم حيث قدم كلا من ريماس وليد ويوسف فقرات غنائية، ومحمد على حسانين وأحمد مدحت وهمس فكرى وأحمد كريم فقرات شعرية وأمنية وسلمى سليمان رسومات فنية، جاء الختام بحضور مدير عام إقليم شرق الدلتا الثقافي، ومدير عام فرع ثقافة الشرقية، ومدير قصر ثقافة الزقازيق وجمهور غفير من أبناء القرية.