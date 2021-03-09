اليونان تدين الهجوم الإرهابي على ميناء «رأس تنورة» السعودي

أدانت اليونان الهجمات الإرهابية التي شنتها طائرة مسيرة، الأحد الماضي، على إحدى ساحات خزانات النفط في ميناء (رأس تنورة) في المملكة العربية السعودية.وذكرت وزارة الخارجية اليونانية - في بيان، وفقا لصحيفة (كاثيميريني) اليونانية اليوم الثلاثاء: "ندين بشكل قاطع هجمات شنتها طائرة مسيّرة استهدفت إحدى ساحات خزانات النفط في ميناء رأس تنورة في المملكة العربية السعودية الأحد الماضي".وأكدت أن مثل هذه الأفعال تنتهك قواعد القانون الدولي وتهدد الأمن والاستقرار في منطقة شديدة الأهمية، مشددة على أن مثل هذه الأفعال تقوض بشكل كبير الجهود الدولية التي ترمي إلى إيجاد حل سياسي شامل يصب في مصلحة كل الشعب اليمني.يشار إلى أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أوضح - في وقت سابق- أن الهجوم لم يسفر عن أية إصابات أو خسائر، وأعلن الحوثيون في تغريدة على حسابهم الرسمي بموقع (تويتر) أنهم أطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت ميناء رأس تنورة وأهداف عسكرية في منطقة الدمام وفي المناطق الجنوبية الشرقية بالقرب من الحدود اليمنية.