محافظ بورسعيد: تضحيات الشهداء كانت الركيزة الأساسية لأمن واستقرار الوطن

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التحية لشهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم وأنفسهم دفاعا عن الوطن الغالى فى حروب الكرامة والعزة على مدار التاريخ.وقال محافظ بورسعيد فى ذكرى يوم الشهيد الذى يوافق ذكرى استشهاد البطل الفريق عبد المنعم رياض يوم 9 مارس 1968 إن التاريخ سيسطر بحروف من نور تضحيات أبطال القوات المسلحة المصرية لصد ما تعرضت له البلاد من حروب وتحديات استهدفت الأمن القومى المصرى والعربى، وسيذكر التاريخ فى أنصع صفحاته قصص بطولات أبناء مصر ممن حافظوا على تراب الوطن الغالى ولم يبخلوا بأرواحهم فداء لأرضه المقدسة وكان المثل والقدوة للأجيال التى حملت راية إعلاء شأن مصر بجميع الميادين، وسارت على هداهم دائما وأبدا.وأضاف اللواء عادل الغضبان أن تضحيات شهداء مصر كانت الركيزة الأساسية لأمن واستقرار الوطن ولولا دماءهم الذكية ما انطلقت مسيرة التنمية الشاملة التى تستهدف الارتقاء بمصرنا الغالية.وأشار المحافظ إلى أن ذكرى يوم الشهيد ستظل خالدة في تاريخ الأمة عرفانًا وتقديرًا لما قدمه الشهداء فداءً للشعب المصري العظيم ولوطننا الغالي.حفظ الله قواتنا المسلحة درعًا وسيفًا لوطننا الغالي ورحم شهدائنا الأبرار وعاشت مصر عزيزة آمنة.