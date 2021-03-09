رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد الدكتور محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية لمنطقه القليوبية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، ختام امتحانات الشهادة الإعدادية، والنقل لطلاب الصف الثانى الثانوي "الأدبي - والعلوم الإسلامية – والعلمي"، والاطمئنان على الإجراات الاحترازية لحماية الطلاب والقائمين على سير الامتحانات.وبدأ "الشحات" جولته بزيارة معهد بنها النموذجي بنين ولجنة الشهادة الإعدادية بكفر الجزار، مشيدا باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الطلاب واللقائمين على سير الامتحانات بالمنطقة، غلى جانب الحفاظ على التباعد الاجتماعى.كما تفقد الشيخ عبدالمجيد دومه الوكيل الشرعي، لجنة الشهادة الإعدادية المشتركة بكفر شكر، ولجان النقل بكفر شكر بنين وفتيات، رافقه السيد خطاب مسئول الأمن بالمنطقة، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي، والعلوم الإسلامية، امتحاناتهم في مواد "اللغة الأجنبية الثانية – التاريخ – الجغرافيا".فيما أوضحت غرفة عملية المنطقة المركزية الأزهرية، عدم رصد لجان المتابعة من مديري المراحل التعليمية وموجهي العموم بالمنطقة أي مخالفات أثناء متابعتهم للامتحانات بكافة معاهد المنطقة.