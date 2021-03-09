«بيطري الشرقية»: فحص 3700 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل

أكد الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بالإشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات أجرت خلال فبراير الماضي فحصا لـ 2005 رأس ماشية ضد البروسيلا، و1695 رأس ضد السل البقري بمختلف المراكز والقرى للحفاظ على الثروة الحيوانية.وأضاف أن عمليات الفحص جاءت إسهامًا من المديرية لإكتشاف أي حالات مصابة سواء بالسل أوالبروسيلا وهي من الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان، مؤكدًا إستمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.