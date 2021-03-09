إصابة 6 أشخاص بكورونا بعد تلقيهم اللقاح في كوريا الجنوبية

أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، عن إصابة 6 أشخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد عقب تلقيهم الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس.وأوضحت المراكز- حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)- أن من بين الحالات الست ممرضتين وأحد العاملين في المجال الصحي، إلا أنها لم توضح أي تفاصيل عن الأشخاص الثلاثة الآخرين الذين أصيبوا بالفيروس.وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يكون الأشخاص الستة قد أصيبوا بالفيروس قبل تلقيهم التطعيم أو قبل بناء المناعة في الجسم بعد التطعيم.