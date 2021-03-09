وزير الخارجية اليونانى: علاقتنا مع مصر بلغت مستوى متميزًا

قال نيكوس دندياس وزير خارجية اليونان، إن العلاقات بين مصر واليونان بلغت مستوى متميزًا.وأضاف فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتيحت لى الفرصة لأرى فى اجتماعي بالقاهرة مع نظيري سامح شكرى، العلاقات التي تشكل عاملًا أساسيًا فى الجهود المبذولة لتوطيد مناخ السلام والاستقرار فى المنطقة".كان وزير الخارجية سامح شكرى استقبل، أمس الإثنين، نيكوس دندياس وزير خارجية اليونان، وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تطوير مجالات التعاون بين الدولتين، كما تباحثا حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.