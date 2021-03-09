الشباب والرياضة بالشرقية تنظم ندوة «منزلة الشهداء» أون لاين

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أن المحافظة وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية ستقيم لقاء ثقافي ديني بعنوان ( منزلة الشهداء وفضل التضحية في سبيل الله)، اليوم الثلاثاء عن طريق البث المباشر علي صفحة مكتب الربط الالكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي فيس بوك، كذلك صفحة المديرية،وأضاف أنه من المقرر أن يتحدث فضيلة الشيخ أحمد ماضي مدير التعليم النموذجي عن منزلة الشهداء ومكانتهم العظيمة عند الله عز وجل، موضحا فضل التضحية في سبيل الله وما أعد الله للمجاهدين في سبيله من ثواب عظيم، ويبين أن للجهاد أقسام كثيرة منها الجهاد بالنفس والمال واللسان.