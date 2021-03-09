إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بشبرا الخيمة

شهدت طريق مسطرد بجوار ترعة الإسماعيلية إنقلاب سيارة بجوار مصنع الغزل والنسيج، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، تم نقل المصابين لمستشفى ناصر لاتخاذ اللازم.وتلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة المرور بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بإنقلاب سيارة على على طريق ترعة الاسماعيلية مسطرد بجوار مصنع الغزل والنسيج.على الفور انتقل العقيد هشام دياب وكيل إدارة المرور لموقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة بطريق مسطرد ترعة الإسماعيلية بجوار مصنع الغزل والنسيج، وأسفر الحادث عن إصابة "مدحت ع م" ٥٩ سنة الخصوص القليوبية، مصاب بكسر بالترقوة اليمني، و"أمينة ع ع"، ٥٠ سنة الخصوص القليوبية، مصابة بكدمات وسحجات، "رحاب أ ع"، ٢٨ سنة مسطرد جرح قطعي بالرأس، ومالك أ م"، ٣ سنوات مسطرد كسر أسفل الرسغ الأيمن.وتم نقلهم لمستشفى ناصر وتم عمل الإسعافات الأولية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.