وزيرة الصحة تتابع تطوير مستشفيات الحميات والصدر

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، عن طريق الفيديو كونفرانس مع مديري مستشفيات الصدر والحميات لمتابعة مستجدات مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية.وأوضحت الوزارة، أن هذا الاجتماع في إطار متابعة خطة الوزارة لتطوير تلك المستشفيات لتقديم كافة الخدمات الطبية، والتعامل مع الأمراض الوبائية بما فيها فيروس كورونا المستجد.وأشارت الوزارة إلى أن الوزيرة وجهت خلال الاجتماع بالإسراع في معدلات تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية والانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية بتلك المستشفياتوأضافت أن الوزيرة شددت على الحفاظ على استمرار تقديم الخدمة الطبية بالمستشفيات، بالتوازي مع أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية في تلك المستشفيات لحين الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن وتسليمها.