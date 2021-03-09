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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة تتابع تطوير مستشفيات الحميات والصدر

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:27 م
هالة زايد
هالة زايد
سارة سعودى - فاتن خديوي
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عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، عن طريق الفيديو كونفرانس مع مديري مستشفيات الصدر والحميات لمتابعة مستجدات مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة، أن هذا الاجتماع في إطار متابعة خطة الوزارة لتطوير تلك المستشفيات لتقديم كافة الخدمات الطبية، والتعامل مع الأمراض الوبائية بما فيها فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة إلى أن الوزيرة وجهت خلال الاجتماع بالإسراع في معدلات تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية والانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية بتلك المستشفيات

وأضافت أن الوزيرة شددت على الحفاظ على استمرار تقديم الخدمة الطبية بالمستشفيات، بالتوازي مع أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية في تلك المستشفيات لحين الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن وتسليمها.

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