نائب بـ «الشيوخ»: التشريعات ذات الجدل على رأس أولوياتنا

أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن التشريعات ذات الجدل ستكون على أولوية أجندة المجلس خلال الجلسات المقبلة، خاصةً في ظل وجود مجموعة من التشريعات أحدثت حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن كافة التشريعات المكملة للدستور ستُعرض فى أقرب فرصة على مجلس الشيوخ.وأضاف «كمال»، في بيان له اليوم، أن غرفتى البرلمان سيضيفيان الكثير للحياة السياسية من تنوع الآراء الذي سيساهم في إصلاح كل العوار في القوانين السابقة التي أصبحت لا تتماشى مع العصر الذي نعيشه، وأيضًا يمثل ضمانة أساسية للإنجاز في العملية التشريعية بطريقة صحيحة، حيث تتم دراسة ومناقشة مشروعات القوانين المهمة بتأن واستفاضة في كلا المجلسين الأمر الذي يصعب تحقيقه عند الأخذ بنظام المجلس الواحد، ومن ثم يزيد من إنتاجية السلطة التشريعية ويسمح بالمزيد من الرأي والرأي الآخر ويلعبان دورًا مهمًا في إثراء الحياة السياسية والنيابية.وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مجلس الحكماء حريص كل الحرص على تلبية طموحات المواطنين وسيكون هو المنوط بأحداث تعميق وتوسيد للحياة الديمقراطية وتفعيل للمشاركة في العمل العام والعمل السياسي من خلال مقترحات ودراسات ومشروعات قوانين، والذي سيساهم في إصلاح كل العوار في القوانين السابقة التي أصبحت لا تتماشى مع العصر الذي نعيشه، وأيضًا يمثل ضمانة أساسية للإنجاز في العملية التشريعية بطريقة صحيحة.