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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

داود أوغلو: أردوغان تعمد إبعاد تركيا عن عضوية الاتحاد الأوروبي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:55 م
أردوغان
أردوغان
منار أحمد
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قال أحمد داود أوغلو، رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، اليوم الثلاثاء، إن النظام الرئاسي هو السبب وراء تدهور سياسة البلاد، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هو الذي عمد إلى إبعاد تركيا عن عضوية الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لصحيفة كاثمريني اليونانية، أضاف داود أوغلو أنه عارض النظام الرئاسي منذ عام 2014 حينما كان رئيسًا للوزراء، وأكد لأردوغان ولحزب العدالة والتنمية أن هذا النظام سيؤدي إلى الكثير من المخاطر، ورغم تلك التحذيرات قرروا الانتقال إلى النظام الرئاسي عوضًا عن البرلماني.

وشدد زعيم المستقبل على أن نظام أردوغان أصبح مبنيًا على العلاقات الشخصية والمحسوبية، وليس قرارات الهيئات الحكومية، مشددًا على أن تركيا الآن بعيدة كل البعد عن النموذج الأوروبي الديمقراطي.

وبصدد التوترات المتصاعدة شرق المتوسط بين أنقرة وأثينا، قال إنه ليس من الممكن أن يتم حل تلك الأزمة في المستقبل القريب، بل ستحتاج إلى وقتٍ طويل.

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