رابط استعلام مخالفات المرور في مصر | خدمات وزارة الداخلية

موعد الامتحانات الشهرية للفصل الدراسي الثاني 2021 (dostor.org)





4 - ستظهر لك نفاذة فيها 3 اختيارات ( مخالفات المرور سواء خدمة مخالفات رخصة السيارة - خدمة مخالفات رخصة القيادة - خدمات متابعة الطلبات ).5 - ثم اختار خدمة مخالفات رخص المركبات.6 - تنقل إلى صفحة إدخال البيانات.7 - ثم يقوم الراغب بإدخال رقم اللوحة المرورية.8 - وأخيرًا.. اضغط على استعلام المخالفات المرورية.