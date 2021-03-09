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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط استعلام مخالفات المرور في مصر | خدمات وزارة الداخلية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:44 م
المرور
المرور
هبه محمد
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ترتفع عمليات البحث يوميًا من قبل المواطنين على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع " جوجل " عن استعلام مخالفات المرور في مصر إلكترونيًا، وذلك عقب إعلان وزارة الداخلية عن المنصة الإلكترونية توفيرًا لوقت المواطن، لمنع الازدحام والتكدس في الشوارع والمصالح الحكومية، وذلك نظرًا للظروف الحالية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين وللحد من انتشار وباء فيروس كورونا الخطير.

ونظرًا لإرتفاع واستمرار عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل المواطنين، يعرض " الدستور " لكم كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل خدمات بوابة وزارة الحكومة المصرية إلكترونيًا لعام 2021، وعن استعلام مخالفات المرور في مصر.

خدمات بوابة وزارة الحكومة المصرية إلكترونيًا لعام 2021

1 - خدمات نيابات المرور.

2 - خدمات القنصليات بالخارج.

3 - وظائف حكومية شاغرة.

4 - الخرائط الحكومية.

5 - خدمة الاستعلام والدفع والتحصيل الإلكتروني للضرائب.

6 - تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

7 - خدمات الوثائق الشخصية.

8 - بوابة المشتريات الحكومية.

استعلام مخالفات نيابة المرور في مصر 2021

وفرت وزارة الداخلية رابط استعلام مخالفات نيابة المرور في مصر 2021 للمواطنين، وذلك نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا القاتل، الذي عاود في الانتشار من جديد وأصبح أكثر قوة عن السابق وأسرع في الإنتشار.

1 - أولًا يستطيع الراغب في الاستعلام عن مخالفات نيابة المرور في مصر من خلال الرابط الإلكتروني من خلال موقع وزارة الداخلية: https:ppo.gov.eg

2 - اختيار من الخدمات الإلكترونية للمرور.

3 - ثم يقوم الراغب في اختيار الاستعلام عن مخالفات نيابة المرور حتى يتمكن من معرفة المعلومات التي يبحث عنها.

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4 - ستظهر لك نفاذة فيها 3 اختيارات ( مخالفات المرور سواء خدمة مخالفات رخصة السيارة - خدمة مخالفات رخصة القيادة - خدمات متابعة الطلبات ).

5 - ثم اختار خدمة مخالفات رخص المركبات.

6 - تنقل إلى صفحة إدخال البيانات.

7 - ثم يقوم الراغب بإدخال رقم اللوحة المرورية.

8 - وأخيرًا.. اضغط على استعلام المخالفات المرورية.

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