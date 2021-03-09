مصرع طفل سقط من شرفة المنزل بالشرقية

لقى طفل عمره 5 سنوات من محافظة الشرقية مصرعه إثر سقوطه من الطابق السابع أثناء لهوه، وتم نقل جثته لمشرحة مستشفى التأمين الصحى.وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، بوصول "أحمد أ ال" 5 سنوات مقيم الحى 29 جثة هامدة، وتبين من التحريات سقوطه من شرفة منزله بالطابق السابع أثناء لهوه، وتوفى فى الحال.وتم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثة وإخطار النيابة العامة.