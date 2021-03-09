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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«شمس السوريات» تشرق في يوم المرأة العالمي من الرقة.. ورسالة إصرار على التحرر من الاحتلال التركي (صور)

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:30 م
السوريات
السوريات
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شهدت مناطق شمال وشرق سوريا احتفالات بيوم المرأة العالمي في قلب مدينة الرقة، أمس، بمشاركة واسعة من حزب سوريا المستقبل تحت شعار "مسيرة هند وسعدة مسيرتنا.. وعهدهن عهدنا".

مع بداية ساعات الصباح توافد الآلاف من نساء مناطق شمال وشرق سوريا على طريقة الوفود من الرقة ومنبج ودير الزور والطبقة والجزيرة مرتديات زيهن الفلكلوري، ما أضفى طابعًا جميلًا ومميزًا، وجعله مختلفًا عن الاحتفالات والفعاليات التي تقام حول العالم، كما حملن معهن صور الشهيدات إلى ساحة الاحتفال شمال مدينة الرقة للمشاركة في الاحتفالية المركزية لإدارة المرأة بمناسبة يوم الثامن من مارس يوم المرأة العالمي.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت استذكارًا لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة ترحيبية باسم إدارة المرأة هنأت وباركت لجميع نساء العالم ولنساء شمال وشرق سوريا على وجه الخصوص حلول اليوم العالمي للمرأة، كما ألقيت كلمة باسم المرأة في المناطق المحررة، وكلمة باسم مؤتمر ستار.

وأكدت الكلمات بمجملها على أهمية دور المرأة في المجتمع، وثمنت الانجازات التي حققتها المرأة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وأكدت النساء السوريات في كلماتهن علي مواصلة نضالهن حتى تحرير المناطق المحتلة من الاحتلال التركي، مشددات على أنهم سيكون لهن دورًا بارزًا في قيادة المرحلة وحل الأزمة السورية، وعلى النظام السوري الجلوس على طاولة الحوار.

وأشاروا إلي أن تجمع جميع النساء من كل المكونات في مدينة رقة هي أكبر رسالة للمرأة السورية للعالم بأنها ترفض الاحتلال التركي الغاشم، وتسعى بكل ما تملك لحل الأزمة السورية.

وشهدت احتفالية يوم المرأة العالمي في مدينة الرقة تقديم عروض للفرق الفنية وعدد من الأغاني الشعبية، كما عقدت حلقات الدبكات الفلكلورية التي أظهرت عطر التراث وترابط جميع المكونات السورية.

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