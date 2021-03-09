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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مطالب أهالى كفر العرب من «حياة كريمة»

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:20 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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‎أكد أهالى قرية كفر العرب التابعة لمركز زفتي، بمحافظة الغربية، انهم يعيشون حالة من السعادة عقب إدراجهم ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مؤكدين أن المبادرة تعيد الوجه الحضارى للقرية بعد بسنين من الاهمال منذ عقود.

‎وقال الدكتور كرم البحار، أحد الاهالي،: نحن بحاجة ماسة لتطوير المدرسة الإبتدائية وإنشاء أخري، لخفض نسب الكثافة، إحلال وتجديد مركز صحة الاسرة،إحلال وتجديد لمكتب البريد، مع إعمار المنازل العشوائية، تدشين مشروع خدمي ينقذ العمالة غير المنتظمة، إدراج شوارع وحارات القرية ضمن مشروع الصرف الصحي، مع إحلال وتجديد شبكتي الكهرباء والمياه، وإدخال الغاز الطبيعي.

‎ويطالب وائل عقل، احد اهالي القرية، بتطوير ورصف وإنارة
الطريق الزراعي الرابط بين قرية كفر العرب وقرية ميت النور، التابعين امركز زفتى، موضحة ان هذا الطريق يستخدمه أهالي القريتين وخصوصًا السيدات والفتيات واصفًا الطريق انه طريق غير أدمي وغير أمن والمسافة المستهدفه لا تتجاوز 2كيلو وهو طريق مهم وحيوي وإضائته تحتاج إلى كشافات إضاءة وصيانة مع إستكمال زراعة الأعمدة الكهربائية حتى
‎مدخل القرية، وأضاف ان اهالي القرية يطمحون وإنشاء مركز شباب مطور بها، وكذا يأمل أهالي القرية في استحداث مكتب بريد بدل المتهالك وتزويد القرية بماكينات A T M.

‎اما ملك كرم، احد آنسات القرية، فقالت تحتاج القرية لمنظومة نظافة شاملة منتظمة، وإلي سوق خضار حضاري بدلًا من العشوائي المتواجد، مع تغيير محولات الكهرباء المتهالكة للحد من مشكلات انقطاع الكهرباء.

‎يذكر ان مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" قد استمرت في تنفيذ آليات دعم الريف المصري بمحافظة الغربية، والتي وقع الإختيار فيها علي ٥٤ قرية، و٨٨ عزبة تابعة لها بمركز زفتي محافظة الغربية

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