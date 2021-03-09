1828 إصابة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1828 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).وقالت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إنه تم تسجيل 13 وفاة، و1614 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.