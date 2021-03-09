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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير الخارجية الأسبق: الدبلوماسية البرلمانية تواجه تحديات كبرى

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:18 م
السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي
سعيدة عامر
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أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، على أهمية تمكين أعضاء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين كسفراء وممثلين لدولهم وبرلماناتهم في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وناقش العرابي في حديثه خلال مشاركته في الدبلومة التطبيقية الأولى حول الدبلوماسية البرلمانية والتي ينظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي بمشاركة أعضاء المجالس والبرلمانات العربية، جزئين، الجانب الأول منها تطرق إلى الدبلوماسية العامة وصناعة الصورة الذهنية للدولة والبرلمان في الخارج، واستعراض أفضل الممارسات الدبلوماسية في هذا الصدد، منوها إلى مجموعة من التجارب والخبرات العملية في هذا المجال، كما تم التركيز على ضرورة نقل صورة البرلمانات العربية في المحافل الدولية والإقليمية.

وأشار السفير محمد العرابي في الجانب الثاني من اللقاء، إلى سبل التعامل مع التحديات الجديدة للدبلوماسية البرلمانية وكيفية التنسيق والترابط بين الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية والشعبية، خاصة في بلورة الصور الذهنية الصحيحة والدقيقة حول العالم العربي، وخاصة استخدام اللغة والأساليب التي يفهمها الغرب في التواصل والتأثير.

وشهدت النقاشات تبادل الخبرات والأفكار بين أعضاء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين، وجدير بالذكر أن النسخة الأولى من الدبلومة التطبيقية شارك بها عدد من البرلمانيين ممثلين (14) مجلسًا وبرلمانًا عربيًا.

يشار إلى أن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، افتتح الشهر الماضي الدبلومة التطبيقية الأولى حول الدبلوماسية البرلمانية العربية، والتي يسعى من خلالها البرلمان العربي إلى تمكين البرلمانيين كسفراء وممثلين لدولهم والمنطقة العربية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

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