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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد إلغاءها العام الماضي.. انطلاق «بورصة برلين» السياحية افتراضيا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:17 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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انطلقت بورصة برلين السياحية افتراضيا اليوم، والتي تعد أكبر بورصة للسياحة في العالم تقام على مساحة 160 ألف متر مربع ويردها حوالي 110 ألف من المهنيين و160 ألف زائر وتعقد خلالها الفعاليات (الاجتماعات والندوات وورش العمل) والتي وصل عددها إلى حوالي 150 فعالية يتحدث خلالها حوالي 300 متحدث ويردها حوالي 20 ألف شخص.
 
وألغيت البورصة العام الماضي مع بداية الإغلاق بسبب وباء كورونا، وسف تقام هذا العام افتراضيا خلال الفترة من اليوم 9 حتى 12 مارس.
 
ووفقا لإدارة "ITB Berlin"، ستقدم الآلاف من شركات السياحة نفسها على منصة ITB Now الافتراضية هذا الأسبوع، وقد سجلت المنظمات من أكثر من 120 دولة لتقديم المنتجات والشبكات والتبادل في محادثات الفيديو الجماعية.
  
وبمناسبة الافتتاح اليوم، قامت إدارة البورصة بعمل استطلاع رأي بالمشاركة مع Statista الشركة الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، على المواطنين في أسواق المصدر المهمة في ألمانيا والولايات المتحدة والصين عن خطط سفرهم هذا العام، وكانت نتيجته أن 37% من الألمان و42% من الأمريكيين و66% من الصينيين يرغبون في القيام برحلة واحدة أو أكثر هذا العام.
 
نتيجة الاستطلاع أيضا أن حوالي 25% من الألمان والأمريكيين وأكثر من 35% من الصينيين يريدون إنفاق المزيد من الأموال على السفر في الأشهر الاثني عشر المقبلة، وذلك يؤيد النتائج التي وردت في تحليل السفر الذي أجرته جمعية الأبحاث للعطلات والسفر (FUR)، حيث سُئل الألمان عن نواياهم في بداية العام وأن الناس يريدون السفر وينتظرون الاسترخاء.
 
نوربرت فيبيج، رئيس الاتحاد الألماني للسياحة "DRV"، قال إن صناعة السفر تعتمد الآن بشكل كبير على اللقاحات السريعة واستراتيجيات الاختبار الموثوقة وإزالة قيود السفر العالمية.

وأضاف أن عام 2020 كان عاما مروعا بالنسبة لصناعة السياحة في ألمانيا والعالم بأسره حيث تراجعت السياحة بنسبة حوالي 80% عن المعتاد، وانخفض الإنفاق على السياحة بأكثر من النصف في العام الماضي، وعانت الرحلات الشاملة والتي كانت حصتها في السوق 51% في عام 2019 لتنخفض إلى 39% فقط العام الماضي.
 
وتابع فيبج أن كورونا أدت إلى تزايد إجازة الألمان في ألمانيا أو السفر إلى دول مجاورة مثل النمسا، وأن مثل هذه الرحلات عادة ما يتم حجزها دون مساعدة وكالات السفر ومنظمي الرحلات.
 
وأضاف أيضا أن الإنفاق على السفر في صيف 2020 انخفض بنسبة 64% إلى 16 مليار يورو، وبالنسبة للسفر المنظم عن طريق شركات السياحة كان الانخفاض أعلى بنسبة 80%. ووفقا للمكتب الفيدرالي للإحصاء تراجعت عدد الليالي السياحية في ألمانيا بنسبة 40%، الوجهة الأكثر حجزا العام الماضي.
 

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