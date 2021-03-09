رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري»: إزالة 108 تعديات على نهر النيل ومنافع الري

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:04 م
إزالة تعديات النيل
إزالة تعديات النيل
وائل القمحاوى
طباعة
تواصل الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات وقطاع حماية النيل، في تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

ونفذ قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري ممثلًا في الإدارات العامة، الثلاثاء، حملات إزالة موسعة للمخالفات بعدة محافظات، ضمن الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على منافع وأملاك الري، تضمنت تنفيذ 108 قرارات إزالة بدائرة الإدارات العامة للري والإدارات العامة لحماية النيل، في إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين.

موضوعات متعلقة

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021

تخصيص وحدة سكنية لطبيب فقد بصره أثناء علاجه مصابى كورونا

أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»

الصور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بساحل سليم

image description

محافظ أسيوط يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري

image description

بتكلفة 148 مليون.. مشروع دعم فني للحلول المتكاملة للمياه بأسيوط

الأكثر قراءة

«الأطباء» تشكر الرئيس على تكريمه لمصابى وشهداء الجيش الأبيض في مواجهة كورونا

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

«تحرش طفلة المعادي».. أبرز جرائم الأسبوع

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

إنفوجراف

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

إصابة 6 أشخاص بكورونا بعد تلقيهم اللقاح في كوريا الجنوبية

مواعيد قطارات المنصورة الزقازيق اليوم الثلاثاء 9-3-2021

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2021

إضراب يشل حركة القطارات في الجزائر

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الحوار المجتمعى
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
المزيد

الثقافة

إسلام زكي: فن الكاريكاتير لغة يفهمها كل العالم

برنامج أول لقاءات سلسلة رموز الفكرية.. مصطفى الفقى ضيفًا

عروض شركات الشحن وتسويق الإصدارات على مائدة «الناشرين المصريين»

«الخط الأبيض من الليل» جديد خالد النصرالله عن دار الساقي