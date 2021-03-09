«الأطباء» تشكر الرئيس على تكريمه لمصابى وشهداء الجيش الأبيض في مواجهة كورونا

أصدرت النقابة العامة للأطباء بيانًا تشكر فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، لما قدمه اليوم من تكريم وتقدير لأبطال مصر من الأطباء الذين ضحوا بأرواحهم فى مواجهة وباء كورونا، وذلك خلال الندوة التثقيفية 33 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد الذى أقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.وأوضحت النقابة أن الرئيس السيسى كرم اثنين من الأطباء؛ الأول هو الشهيد أحمد ماضى أبوغنيمة، وتسلمت التكريم زوجته نهلة أبوغنيمة وابنتاه، وهو أحد شهداء الأطباء فى جائحة كورونا، والذي أصيب أثناء علاج المصابين وتوفاه الله، وكان آخر كلماته "وصيتى ياألله بناتى اللاتى لم أفرح بهن".وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كرم الدكتور محمود سامي قنيبر الذي فقد بصره في مستشفى عزل بلطيم أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا، بعد تعرضه لتلف العصب البصري بسبب الجهد الزائد.وتحتفل مصر في التاسع من مارس من كل عام بيوم الشهيد، تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبدالمنعم رياض.