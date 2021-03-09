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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مناوشات بين أنصار الحزب الدستوري الحر وعناصر من تنظيم الإخوان في تونس

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:57 م
أنصار الحزب الدستوري
أنصار الحزب الدستوري الحر
أمينة ذكى
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وقعت مناوشات بين أنصار الحزب الدستوري الحر التونسي وعناصر من تنظيم الإخوان أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اليوم الثلاثاء، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية منذ قليل.

ياتي هذا في الوقت الذي ازدادت فيه التوترات في تونس، بسبب استمرار الأزمة التونسية بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الوزراء هشام المشيشي بسبب التعديل الوزراي الذي يرفضه الأول رغم موافقة البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، تعالت ألاصوات المطالبة باستقالة "المشيشي" و"الغنوشي" زعيم حركة النهضة الإخوانية، والذي يواجه حملات من أجل إقالته من مجلس النواب منذ فترة طويلة.

وشدد أمين عام حزب حركة الشعب، زهير المغزاوي، على أن استقالة المشيشي أصبحت ضرورة، من منطلق الفشل الذريع في إدارة الملفات الحيوية، وبحسب ما نقلت إذاعة "موزاييك أف أم" المحلية مساء أمس، رأى النائب عن حزب التيار الديمقراطي، رضا الزغمي، أن المخرج لتجاوز الانسداد السياسي وحل الأزمة التي تعصف في البلاد، يكمن في استقالة رئيسي البرلمان والحكومة.

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