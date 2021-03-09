جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن تاريخ مصر العظيم سيظل يسطر بأحرف من نور أسماء أبناءه من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فى الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه وحفظ مقدراته والحفاظ على أمن واستقرار شعبه، مشيدًا ببطولات هؤلاء الرجال البواسل وتضحياتهم العظيمة والتى تعد خير شاهدًا على ما قدموه لوطنهم وشعبهم.جاء ذلك خلال مشاركته فى احتفالات المنطقة الجنوبية العسكرية بيوم الشهيد والذي يوافق 9 مارس من كل عام تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في اليوم ذاته عام 1969، والذي تضمن وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالمنطقة الجنوبية العسكرية، وذلك فى حضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اللواء أركان حرب خالد لبيب عبد الرحمن قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، والعميد أركان حرب إيهاب مبروك مساعد قائد المنطقة الجنوبية للأزمات،الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، إلى جانب لفيف من قيادات المخابرات الحربية والمنطقة الجنوبية العسكرية وممثلي جامعة الأزهر.وفى هذا الشأن فقد أوضح الدكتور طارق الجمال ان حرص الجامعة على المشاركة فى احتفالات يوم الشهيد ياتى تأكيدًا على ما يمثله هذا اليوم من ذكرى غالية ومناسبة عظيمة والذى يمثل رمزًا للاعتزاز الوطني وتخليدًا لأرواح هؤلاء الشهداء الطاهرة التي تعد نبراسًا يضيء الحاضر والمستقبل وقدوة للنشء فى السير على درب هؤلاء الجنود البواسل فى الدفاع عن الوطن بالأنفس والدماء، موجهًا خالص التحية للشهداء وأسرهم، وتمنياته الطيبة لقادة وأفراد الجيش المصري العظيم.