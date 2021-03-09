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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فرص عمل وخفض الفقر.. أهم إنجازات «حياة كريمة» خلال عامين

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:28 م
حياة كريمة
حياة كريمة
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن أهم نتائج مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وقياس الأثر التنموي للمبادرة علي مستوي 375 قرية الخاصة بالمرحلة الأولي منذ إطلاقها مطلع عام 2019، والتى تمثل أبرزها:

بلغت نسبة السكان المستفيدين من المبادرة في الفترة الأولى 17% على مستوى 375 قرية.

انخفاض متوسط معدل الفقر بحوالي 14% في المحافظات التي تم استهدافها.

تحسّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بـ20%.

الانتهاء من تنفيذ 255 قافلة طبية بالمحافظات الأكثر احتياجًا للخدمات الصحية.

إتاحة الخدمات التعليمية في 3 قرى محرومة، ومحو أمية 3 آلاف مواطن.

تطوير 8 حضانات وخفض كثافة الفصول في القري المستهدفة إلي 41 طفلًا مقارنة بـ47 طفلًا بعد إنشاء 942 فصلًا دراسيًا.

تحسن معدل التغطية بالصرف الصحي بحوالي 64%، والانتهاء من إنشاء 46 مشروع صرف صحي.

إتاحة قروض بحوالي 896 مليون جنيه.

توفير حوالي 123 ألف فرصة عمل في القرى المستهدفة.

إدراج الأمم المتحدة لمبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات الدولية- فئات المجتمع المصري.

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