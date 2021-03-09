الموافقة على إقامة محطة صرف صحي بقريتي بوغاز والمعدية في البحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة محطة رفع صرف صحي على مساحة ٦٢٥م٢ أرض أملاك دولة الواقعه بحوض الرمال نمرة ٢ زمام جمعية الحلوانى بناحية قرية بوغاز - المعدية مركز ادكو، وذلك استجابة لطلب المحافظة بالموافقة على المشروع.كما أكد محافظ البحيرة أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦، مع إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.