رئيس الأسقفية: نصلي لشهداء الفرق الطبية والجيش والشرطة

أكد الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، إن ذكرى يوم الشهيد الذي تحييه مصر اليوم الثلاثاء يجدد معنى الفداء والتضحية ويذكرنا بمسيرة مستمرة من الكفاح والعطاء التي سطرها المصريون بدمائهم منذ فجر التاريخ وحتى اليوم.وقال رئيس الأساقفة فى بيان له اليوم: في هذا اليوم نصلي لكل الشهداء في جميع المجالات من دافعوا عن أرواحنا في حربهم مع الإرهاب ومن فقدوا حياتهم في المستشفيات في حرب أخرى مع وباء مجهول تصدوا له بكل إخلاص مشددًا على أن الفرق الطبية والعاملين في القطاع الصحي لم يستسلموا لحظة تمامًا كما فعل شهداء الجيش والشرطة.وأشار «حنا» إلى أن الكنيسة تعظم وتبجل الشهداء، وتصلي لهم مؤكدًا على قيمة الاستشهاد في الحياة المسيحية وفي فكر الكنيسة الأولى.واختتم رئيس الأساقفة: ندعو الله أن يكافئهم ونصلي لأسرهم الذين صبروا وتحملوا تجربة الفقد فليترأف الله عليهم بمحبته وبركته وليبارك حياة أبنائهم وليحفظ بلادنا مصر.