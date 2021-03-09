1280 إصابة بكورونا في ماليزيا

سجلت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الثلاثاء، انخفاضًا جديدًا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إذ سجلت البلاد 1280 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال مدير عام وزارة الصحة الماليزية نور هشام عبد الله -في بيانه اليومي- إنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في ماليزيا إلى 316 ألفا و269 إصابة مؤكدة، من بينها 18 ألفا و704 حالات نشطة، وفقا لما ذكرته صحيفة "مالاي ميل" الماليزية.وأضاف أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة في ماليزيا إلى 1186 حالة وفاة.بينما تماثل للشفاء من الفيروس 2345 شخصا، ليصل بذلك عدد المتعافين في أنحاء ماليزيا إلى 296 ألفا و379 شخصا حتى الآن.