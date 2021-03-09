«تشريعية الشيوخ»: سنعمل على تنقيح القوانين المتناقضة

كشف علاء جاد، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن أعضاء اللجنة اجتمعوا مساء أمس فور تشكيلها واتفقوا على تنقيح القوانين خاصة تلك التي تتناقض مع بعضها البعض وهو ما يلمسه رجال القضاء والمحاماة أثناء عملهم، منوهًا إلى أن اللجنة تضم في عضويتها 22 عضوًا من القامات القانونية في مصر ولديهم رغبة كبيرة في إصدار قوانين متجانسة بين بعضها البعض وتكون متطابق للدستور وألا يصدر قانون به عوار دستوري.وأكد عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، في تصريحات لـ"الدستور" أن اللجنة ستأخذ على عاتقها دراسة قانوني الأحوال الشخصية والإجراءات الجنائية باعتبار أن إصدارهما ضرورة ملحة حيث ينتظر الكثير من المصريين اصدارهم، كما أنه لم يطرأ عليهم أي تعديل لتواكب مقتضيات العصر.وكان مجلس الشيوخ قد أجرى بالأمس انتخابات لتشكيل لجانه النوعية.