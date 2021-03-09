«حكايات الصياد وأمير البحار» على مسرح بيرم التونسى الخميس

قال المخرج محمد مرسي مدير فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح أن العرض المسرحي "حكايات الصياد وأمير البحار " من إنتاج الفرقة يقدم ابتداء من يوم الخميس المقبل الموافق ١١ مارس الجاري، ليعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية فى تمام الخامسة والنصف مساء.يذكر أن العرض المسرحي "حكايات الصياد وأمير البحار " كان من العروض المسرحية التي أنتجت ضمن مبادرة "المؤلف مصري" التي أطلقها البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، والتي قدمتها فرقة مسرح الإسكندرية تحت إدارة المخرج محمد مرسي وذلك لتنشيط الحركة المسرحية والكتاب المسرحيين، وتحفيز الشباب على الإبداع.عرض "حكايات الصياد وأمير البحار" تهدف إلى التركيز على أهمية العلم والأبحاث العلمية فى تقدم الأمم وازدهارها، بالعلم نسعد أنفسنا ومن حولنا ونحافظ على سلامة أوطاننا، العرض بطولة علاء زينهم، ابراهيم الملاح، ميدو بريقع، مهند مختار، سلمى جابر، أحمد العشري، أحمد سعيد بيبيتو، يحيى عرفة، مريم ايهاب، موسيقى ومؤثرات هشام زيتون، ديكور وليد السباعي، ملابس هبة توفيق، تأليف وإخراج ايهاب مبروك.