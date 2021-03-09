رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرعاية الصحية: إنقاذ مريض من إعاقة مدى الحياة بمستشفى حورس في الأقصر

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:08 م
الهيئة العامة للرعاية
الهيئة العامة للرعاية الصحية
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح فريق الطوارئ بمستشفى حورس التخصصي، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، من إنقاذ حياة مريض إثر إصابته بجلطة في المخ وشلل كامل، وذلك خلال الثلاث ساعات الأولي من حدوث الجلطة.

وأضاف بيان للهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المريض البالغ من العمر 56 عاما حضر إلى المستشفى وتم عمل الفحوصات الطبية من أشعة مقطعية ورنين مغناطيسي فور دخوله، وعليه تم اتخاذ القرار فورًا بإعطاء المريض دواء إذابة الجلطات الدماغية Tissue Plasminogen Activator" TPA"، حيث نجح حقن المريض خلال الـ٣ ساعات الأولى من تشخيص الجلطة وعاد المريض للوعي بشكل كامل، كما عاد الجزء المصاب للحركة مرة أخرى.

وأوضحت الهيئة، أن سرعة التشخيص لمثل هذه الحالات واتخاذ القرار الفوري أدى إلى التحسن السريع لحالة المريض مع عدم حدوث أي مضاعفات خطرة، حيث تم إعطاء المريض علاج مذيب الجلطة تحت إشراف الفريق الطبي المؤهل بمستشفى حورس التخصصي والذي يضم الدكتور محمد ذكي رئيس القسم الأمراض العصبية بمستشفى حورس، الدكتور عمر عثمان أخصائي الأمراض العصبية بالقسم، تحت إشراف الأستاذ دكتور إيمان خضر المشرف العام على قسم الأمراض العصبية بالمستشفى وأستاذ الأمراض عصبيه جامعة أسيوط.

وتابع البيان، أن التكلفة الفعلية لإذابة الجلطات الدماغية خارج تغطية التأمين الصحي الشامل تبلغ 42 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن المريض المشار إليه منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل ولم يسدد سوى 300 جنيه فقط.

ومن جهته، قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى حورس التخصصي صرح طبي كبير يخدم المنتفعين من أبناء محافظة الأقصر بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حيث يجرى داخلها بها كافة الجراحات الطبية المتقدمة والدقيقة وذات المهارة وذات الطابع الخاص، وبكافة التخصصات الطبية والتي تضم جراحات (المخ والأعصاب، الأوعية الدموية، القلب والصدر، العظام، الأطفال، النساء والولادة، الأنف والأذن، الرمد، الوجه والفكين، التجميل، الجراحات العامة والميكروسكوبية، العمود الفقري، المسالك، الفم والأسنان، العيون، الجهاز الهضمي والكبد).

وتابع: "تضم المستشفى وحدة للغسيل الكُلوي تشتمل على 54 ماكينة لغسيل الكُلى، كما تضم 4 غرف للعمليات و7 أسرة للإفاقة، فضلًا عن الرعايات المركزة سواء الكبرى أو المتوسطة بتخصصات القلب والسكتة الدماغية والكبد، وغيرها من التخصصات الدقيقة والحرجة، بالإضافة إلى وحدة المناظير الجراحية، ووحدة لمناظير الجهاز الهضمي".

واستكمل: "تُولي القيادة السياسية منظومة التأمين الصحى الشامل اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما يوجه بتوفير الخدمات الصحية للمنتفعين بالمنظومة بأعلى معايير الجودة التي تحقق رضاء المنتفعين بشكل عام ومنتفعي إقليم الصعيد بشكل خاص"، مؤكدًا أن الجودة هي حجر الزاوية لتوفير خدمات علاجية وفق معايير عالمية، وهدفنا تأمين المنتفع وسلامته والحصول علي الخدمة الصحية والرعاية الطبية في منشآت مطابقة للمعايير العالمية.

موضوعات متعلقة

«تحرش طفلة المعادي».. أبرز جرائم الأسبوع

أول تعليق من دار الإفتاء على واقعة «متحرش المعادي»

«الأطباء» تشكر الرئيس على تكريمه لمصابى وشهداء الجيش الأبيض في مواجهة كورونا

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

الصور

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بساحل سليم

image description

محافظ أسيوط يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري

الأكثر قراءة

أول تعليق من دار الإفتاء على واقعة «متحرش المعادي»

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

كمائن أمنية لضبط المتهم فى واقعة «تحرش طفلة المعادي»

«الأطباء» تشكر الرئيس على تكريمه لمصابى وشهداء الجيش الأبيض في مواجهة كورونا

إنفوجراف

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الهند تفتتح جسرًا جديدًا يربط بين بلاده وبنجلاديش

رابط استخراج نتيحة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021

موعد نتيجة الصف الاول الثانوي 2021

رابط معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الحوار المجتمعى
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
المزيد

الثقافة

ساحة الأدب تصدر جحيم عاشقة ومليكة الفارس

إسلام زكي: فن الكاريكاتير لغة يفهمها كل العالم

برنامج أول لقاءات سلسلة رموز الفكرية.. مصطفى الفقى ضيفًا

محمود عوض يستعرض «دفتر أحوال الدنيا» في كتاب اليوم